مسؤول جامعي بالهند يحرض الطلاب على ضرب وقتل بعضهم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

المسؤولية التربوية تسبق المسؤولية في التعليم ، هذا ما يجب أن تكون عليه الحال في المؤسسات التعليمية التي تخرج للعالم أجيال مستقبل ، لكن ماذا لو كان المسؤولون عن التعليم لا يفقهون شيئاً في التربية ؟ أي مجتمعات سيخرجون ؟

مسؤول في جامعة حكومية هندية حث الطلبة على "قتل" زملائهم إذا تشاجروا معهم بدل رفع "شكوى" إليه، وذلك وسط أنباء عن تفشي موجة عنف في أنحاء ولاية أوتار براديش التي تحتضن هذه الجامعة.



وفي تسجيل مصور بثته وكالة إيه.إن.آي، التي تربطها شراكة برويترز، ظهر راجا رام ياداف نائب رئيس جامعة بورفانتشال يقول في خطبة: "إذا كنت طالباً في هذه الجامعة، فلا تأتي إليَ باكياً".



وأضاف "إذا دخلت مرة في شجار فاضربهم، وإذا سنحت لك الفرصة اقتلهم. سنعتني بالأمر لاحقاً".



وكان ياداف يتحدث أمام حشد من الطلبة في غازي بور بأوتار براديش أكثر ولايات الهند اكتظاظاً بالسكان.



وشهدت المدينة مقتل شرطي يوم السبت رشقاً بالحجارة أثناء احتجاجات عنيفة.



ولا يوجد ما يشير إلى وجود صلة بين الحادث وخطاب ياداف.



وقتل مسؤول كبير في الشرطة ورجل آخر في واقعة عنف أخرى هذا الشهر، بعد احتجاج سكان قالوا إنهم رأوا أشخاصاً يذبحون بقرة، الحيوان المقدس عند الهندوس.



ووقع هذا الحادث في منطقة بولاندشهر في الولاية ذاتها.

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