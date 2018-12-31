روسيا.. مسافر يثير ضجة في المطار بـ"حيواناته المفترسة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوقفت الشرطة في العاصمة الروسية موسكو، رجلاً آتٍ من المكسيك، حاول تمرير هدايا غريبة من نوعها عبر مطار فنوكوفو في المدينة.

وفي التفاصيل، فإنّ "ضباط الجمارك في المطار اشتبهوا بالرجل البالغ من العمر 37 عاماً، وعلى الأثر تم تفتيشه وعثروا معه على 32 تمساحاً حياً و6 عناكب رتيلاء.

وخلال التحقيقات، نفى الرجل الذي يحمل مع كل هذه الهدايا النفيسة، كل الاتهامات المساقة ضده بأنه حملها معه من المكسيك للمتاجرة بها وبيعها في موسكو، مؤكداً انه "أنهى عطلته في المكسيك، واشترى التماسيح والعناكب كهدايا لأصدقائه وشركائه في العمل".

إلا أن الشرطة أوقفت الرجل لاستكمال التحقيقات معه بعدما لم تصدق روايته بشأن هذه الحيوانات الفريدة المفترسة، إذ أنه كان يمتلك في السابق متجر حيوانات خاصاً به. إلى جانب ذلك، قامت السلطات بإرسال المضبوطات إلى مراكز متخصصة للعناية بالحيوانات.

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