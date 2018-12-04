المكسيك تطرح الطائرة الرئاسية للبيع بسب التقشف! (صور +فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

في إطار سياسة التقشف التي ينفذها؛ قرر الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بيع الطائرة الرئاسية المكسيكية .

الطائرة الفاخرة تم شراؤها في نوفمبر من العام 2012 ، وهي من نوع بوينغ 787-8 دريملاينر مقابل 368 مليون دولار أمريكي ، اشتريت قبل أن يتولى الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو منصبه كرئيس لفترة دامت ست سنوات انتهت يوم السبت.

وقد غادرت الطائرة الرئاسية إلى سان بيرناردينو ، بولاية كاليفورنيا ، الإثنين حيث ستخضع لعملية تأهيل وتجديد تمهيداً لبيعها .

وذكر وزير المالية كارلوس أورزوا أن "المكسيك ستبيع أيضا 60 طائرة أقل حجما إضافة إلى 70 طائرة هليكوبتر هي الآن تحت تصرف الحكومة الفيدرالية".

هذا وتم تسليم الطائرة للرئاسة المكسيكية في فبراير 2016 وهي تحتوي على أسِرّة ، وحمام مجهز بطاولات من حجر وتعد من أغلى الطائرات الرئاسية والملكية التي يستقلها رؤساء وملوك العالم خلال جولاتهم.

وقال خورخي مندوزا ، مدير بنك تنمية "Banobras": الطائرة ستباع كما وعد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال حملته الإنتخابية.

وكان الرئيس الجديد المنتخب قد وعد بسياسة اصلاحات شاملة، وتقشف في الصرف الرئاسي بغرض تحسين أوضاع البلد الاقتصادية .

مصدر الصور : businessinsider.

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