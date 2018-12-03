في موسكو.. وجهُك سيدفع عنك كلفة النقل في القطار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مدير عام شركة النقل المركزي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ماكسيم دياكونوف، عن "وجود مخطط لدى السلطات لاستخدام جهاز ذكي سيقرأ معلومات متعلقة بالبيانات البيومترية لكل راكب قطار يشتري تذكرة النقل"، مشيراً إلى أنّ "هذه التقنية ستسمح للمسافر بالمرور عبر باب دوار في محطة القطار دون إشهار التذكرة".

وأوضح دياكونوف أن "النظام الذكي الجديد، سيحدد أوتوماتيكياً ما إذا كان راكب القطار قد اشترى تذكرة النقل أم لا"، لافتاً إلى أنّ "تجربة تجري حالياً بمشاركة موظفي الشركة في محطة القطار "كييفسكي" في موسكو ومحطة "سولنيتشنايا" الكبيرة التي تتجمع فيها تقاطعات سكك قطارات عدة".

من جهتهم، فقد اعتبر خبراء التكنولوجيا أنّ "تقنية التعرف على الوجوه عند المرور عبر الباب الدوار، مريحة لسكان موسكو وضواحيها لأنها تقلص الوقت اللازم لركوب القطار".

مصدر الصورة: Way to Russia

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