صفقة بـ480 مليون دولار بين الجيش الأمريكي ومايكروسوفت

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصلت شركة مايكروسوفت على عقد بلغت قيمته 480 مليون دولار وذلك لتزويد الجيش الأمريكي بتقنيات متطورة وعالية الجودة تعتمد على الواقع المعزز.

وتضمن عقد مايكروسوفت تزويد قوات الجيش الأمريكي بنظارات "HoloLens" المعززه للواقع، والتي اختبرتها سابقا وزارة الدفاع الأمريكية لأغراض تدريبية وذلك حسبما ذكر موقع بلومبرغ.

يأتي هذا التعاون ضمن خطط الجيش الأمريكي لدعم قواته بتقنيات تساعدهم على اكتشاف العدو في أرض المعركة بشكل أفضل، فضلا عن معدات تدعم الرؤية الليلية والحرارية، وتقيس المؤشرات الحيوية لأفراد الجيش أثناء المهمات القتالية.

كما أنه من المفترض أن تزود شركة مايكروسوفت وزارة الدفاع الأمريكية بما يقارب 2500 نظارة "HoloLens" خلال السنتين القادمتين، كما نوهت الوزارة إلى أن هذا العدد يمكن أن يزداد خلال االسنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 100 ألف نظارة.

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