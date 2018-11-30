جهاز ذكي يخلصكم من الشخير.. هذا ما يفعله بكم خلال النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من الشخير أثناء النوم، الأمر الذي تحذر منه الكثير من الدراسات الطبية، التي تشير إلى أنّ "الشخير ينذر بمشكلات صحية تصل إلى تهديد صحة القلب إلى جانب الاضطرار للاستيقاظ عدة مرات خلال الليل بسبب مصاعب الاختناق والتنفس".

إلاّ أنّ هذه المشكلة يمكن أن تُحل مع جهاز ذكي جديد، يستطيع معالجتها. فبحسب موقع "إنفيرس"، فإنّ "جهازاً ذكياً يسمى سمارت نورا يستطيع إراحة النائم من خلال تحريك الوسادة، ويتألف من قطعة توضع تحتها وأخرى تكون معلّقة على جدار السرير".

وبحسب الموقع، فإنّ "الجهاز يستطيع رصد صوت الشخير بدقة، ويقوم عندها بنفخِ الجزء الموجود تحت وسادة النوم حتى يتنفس النائم على نحو أفضل ويتوقف عن الشخير".

وتهدف هذه التقنية إلى تحريك رأس النائم بشكل سلس دون إيقاظه، الأمر الذي يساهم في جعل الهواء يتدفق إليه دون أي صعوبة.

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