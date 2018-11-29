لتركيزٍ وتنظيم أكثر.. 4 تطبيقات مهمة للطلاب قبل الامتحانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يلجأ الطلاب في مختلف المدارس إلى تحميل تطبيقات وبرامج على هواتفهم الذكية، لمساعدتهم على التركيز وإنجاز مهامهم الدراسية، لاسيما خلال فترة الإمتحانات. وإنطلاقاً من هذا الأمر، فقد عرض موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية" مجموعة من التطبيقات المهمة والمفيدة للطلاب من "ماك"، وعلى النّحو التالي:

1- تطبيق myHomework

وهو من أفضل تطبيقات ماك التي تُساعد الطلاب على تنظيم الوقت الخاص بالدراسة. يمنح هذا التطبيق الطالب عرضاً واضحاً لجدول المناهج الدراسية، وقسماً للواجبات المنزلية لجميع المهام، كم يعطي الطالب حيزاً لتدوين الملفات التي يمكن العودة إليها بسهولة.

2- تطبيق iStudiez Lite

يساعدك هذا التطبيق على عرض تقويمك الخاص بسهولة، بحسب اليوم أو الأسبوع، والعودة إلى المهام التي عليك القيام بها.

3- تطبيق PAL Flashcards

يتيح هذا التطبيق إمكانية إنشاء البطاقات التعليمية الخاصة بك أو مشاركتها مع الآخرين. ويوفر بعض نماذج البطاقات التي يمكنك استخدامها مباشرةً، كما يسمح لك بإنشاء أجزاء البطاقات الخاصة بك أيضاً.

4- تطبيق Flashcard Hero Lite مجاناً

يتيح لك هذا التطبيق إمكانية إنشاء البطاقات وأجزائها المختلفة والموضوعات بنقرة واحدة فقط. كذلك، يتيح لك هذا التطبيق إمكانية تنسيق النص واستخدام القوائم في إجاباتك، كما يمكنك ضبط الأجزاء لجلسة دراسة أكثر إنتاجية باستخدام هاتف آيفون الخاص بك كجهاز تحكم عن بعد، واستخدام تحويل النص إلى كلام، وترتيب البطاقات.

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