طفل بعمر الـ11 عاماً يتجاوز طلاب الجامعات في الرياضيات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجل طفل ياباني موهوب يبلغ من العمر 11 عاماً، رقماً قياسياً جديداً في إجتيازه إمتحانات الرياضيات، والتي يمتحن فيها طلاب الجامعات في اليابان، وقد حلّ جميع المسائل فيها.

وبحسب صحيفة "ذي جابان تايمز"، فإنّ "الطفل يدعى هيروتو تاكاهاشي، ويعيش في طوكيو وهو الآن في الصف الخامس، وبدأ يهتم بالرياضيات منذ كان بعمر ثلاث سنوات من خلال لعبة البازل ثلاثية الأبعاد، وحل ألغازها الرياضية".

ويتكون الإختبار المسمى "سوغاكو كينتاي" من 14 مستوى، ويشمل الأطفال ما قبل سن المدرسة الذين يحلون مسائل المستوى 14 الخاص بالتمييز بين الأرقام والأشكال الهندسية، وصولاً إلى المستوى الأول المخصص لطلاب الكليات والجامعات الذين يحلون فيه خوارزميات ومسائل رياضية معقّدة.

وبالفعل، تمّكن الطفل تاكاهاشي من اجتياز جميع الإمتحانات بنجاح، علماً أنّ نسبة طلاب الجامعات الذين نجحوا باجتيازه خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي هذا العام، بلغ 9.4 فقط.

وبدوره، يقول تاكاهاشي: "أودّ أن أصبح عالم رياضيات وأقدم فرضيات جديدة، وأثبت نظريات جديدة أخرى". وأوضح أنّه "بدأ في التحضير لاجتياز جميع مراحل اختبارات الرياضيات الوطنية، واجتاز اختبار المستوى الثالث، المخصص لطلاب الصف الثاني عشر في المدرسة، وهو في السابعة من عمره، ليكون أصغر مشارك في تاريخ اليابان يجتاز الاختبار".

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