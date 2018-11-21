فيديو لقطة تتمايل مع الموسيقى يحظى بانتشار واسع على تويتر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

حظيت فيديوهات ينشرها شاب تركي يدعى سربار دومان لقططه التي يرعاها وهي تتفاعل مع عزفه على البيانو ، حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر .

سربار يربي في بيته 19 قطة أنقذها بنفسه من الشارع ، يؤيها ويعزف معها أعذب ألحانه .

الفيديوات التي نشرها الشاب التركي لقيت انتشاراً واسعاً ، وتجاوزت اعادة تغريد فيديوهـاته الألفي مرة .

سردار يقول بأنه يرعى القطط وحده بالاضافة لقطط أخرى تزوره أحياناً يقدم لها الطعام والرعاية الطبية ، كما أن لديه قط مصاب بداء السكري ، مـا يتطلب منه اهتماماً خاصاً ، ونوع طعام خاص .

لدومان موهبة مميزة في العزف على البيانو ، وتظهر القطط في الفيديوهات ، وهي مسترخية وتتمايل على أنغام الموسيقى وكأنها مستمتعة بما تسمعه ، وفي بعض الأحيان نجدها تشارك بالنقر على البيانو .

وعبر صفحته على تويتر نشر دومان أنه بحاجه للدعم عن طريق التبرعات المالية ، ليستطيع الاستمرار في تبني القطط .

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