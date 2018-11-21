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فيديو لقطة تتمايل مع الموسيقى يحظى بانتشار واسع على تويتر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات) 

حظيت فيديوهات ينشرها شاب تركي يدعى سربار دومان لقططه التي يرعاها وهي تتفاعل مع عزفه على البيانو ، حظيت بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر . 

سربار يربي في بيته 19 قطة أنقذها بنفسه من الشارع ، يؤيها ويعزف معها أعذب ألحانه . 

 

الفيديوات التي نشرها الشاب التركي لقيت انتشاراً واسعاً ، وتجاوزت اعادة تغريد فيديوهـاته الألفي مرة  . 

سردار يقول بأنه يرعى القطط وحده بالاضافة لقطط أخرى تزوره أحياناً يقدم لها الطعام والرعاية الطبية ، كما أن لديه قط مصاب بداء السكري ، مـا يتطلب منه اهتماماً خاصاً  ، ونوع طعام خاص . 

 

لدومان موهبة مميزة في العزف على البيانو ، وتظهر القطط في الفيديوهات ، وهي مسترخية وتتمايل على أنغام الموسيقى وكأنها مستمتعة بما تسمعه ، وفي بعض الأحيان نجدها تشارك بالنقر على البيانو . 

وعبر صفحته على تويتر نشر دومان أنه بحاجه للدعم عن طريق التبرعات المالية ، ليستطيع الاستمرار في تبني القطط . 

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