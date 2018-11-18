كاميرا مراقبة تصور فيديو لنمر نادر مهدد بالانقراض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صورت عدسات كاميرا مراقبة، لقطات لنمر نادر مهدد بالانقراض على جبل ثلجي في الصين. ولتوفير حماية أفضل للحيوان النادر، أنشأت إدارة بحوث الغابات في الصين التابعة للدولة، قاعدة بحثية علمية ومنصة إلكترونية للإشراف على معلومات النمور والفهود في البلاد.



واستردت السلطات المحلية للغابات الصور يوم الجمعة خلال دورية روتينية لتحل محل بطاريات الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وأكد خبراء من جامعة فاندر فورستري وجامعة بكين للمعلمين أن نمر المانشوري الذي تم التقاطه بالكاميرا هو من فصيلة نادرة.

والنمور المنشورية، هي نوع نادر من الحيوانات تحت حماية وطنية من الدرجة الأولى في الصين، عادة تتواجد في منطقة الشرق الأقصى في روسيا وفي المنطقة الشمالية الشرقية من الصين.

إقرأ المزيد:

الرجل العملي أم العاطفي؟ أيهما المفضل لدى المرأة؟

7 كتبٍ ستنسيك مسافة رحلتك على متن الطائرة