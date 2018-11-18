7 كتبٍ ستنسيك مسافة رحلتك على متن الطائرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أجمل من قراءة الكتب. إنّها متعةٌ بحد ذاتها، لأنّها تساهم في إضفاء الهدوء على المكان. فعندما تدخل مكتبة، فإنّك لن تسمع شيئاً، بل سترى كل شخص فيها منكبٌّ على كتابٍ خاص به.

أمّا في الرحلات، فإنّ الكتاب صديق دائم، ويجعل المتعة أكبر. لا شيء تفعله في الرحلة سوى الإنتظار. كل ما عليك فعله هو استغلال هذا الوقت في القراءة. فعلى متن الطائرة، وإذا كانت الرحلة طويلة، اجعل الكتاب محطّ اهتمامك لتنسى عناء المسافات. ولكن كن حذراً في اختيار الكتب. لا تقرأ أي كتابٍ يتضمن قصصاً عن حوادث تحطم الطائرات، ولا تقرأ كتباً تتضمن قصصاً تعتمد على الإثارة.

ولذلك، يقدّم لك موقع "ريل سمبل" الالكتروني مجموعة من الكتب التي تجعلك تنسى وقت الرحلة من جهة، وتساهم في تقليل الإجهاد لديك:

رواية "مكانٌ لنا" للكتابة فاطمة فرحين ميرزا

تدور هذه الرواية حول أسرة هندية أمريكية وتفاصيل مشوقة عن حياتها.

"إليانور أوليفانت" للكاتبة غيل هانيمان

هي رواية تتحدث عن شخصية فشلت في الوصول إلى الرجل الرائع الذي تريده.

الأغنياء الأسيويون الأغبياء للكاتب كيفن كوان

رواية تأخذك إلى سنغافورة، حيث تروي قصة طالبة زارت حفل زفاف لعائلة صديقها. أحداث هذه الرواية مشوقة وتحمل أبعاداً درامية رائعة.

فلوريدا للكتابة لورين غروف

تظهر هذه المجموعة من القصص الصغيرة الأبعاد الجمالية والرائعة لولاية فلوريدا الأمريكية.

رجل نبيل من موسكو للكاتب عمر تاولس

هي رواية تروي قصة الكونت ألكسندر روستوف الذي يعرف الحياة الجيدة. فأيامه كرجل أرستقراطي روسي وصلت إلى نهايتها عندما حكمت عليه محكمة بلشفية بأن يعيش بقية أيامه تحت الإقامة الجبرية في فندق ميتروبول الكبير.

المطعم رقم واحد في الصين للكاتبة ليليان لي

تدور هذه الرواية حول عائلة هان المالكة للمطعم الأبرز في الصين، وتسرد قصص رائعة حولها.

هذا كل ما نريد للكتابة إميلي جيفن

تدور هذه الرواية حول قصة حياة سيدة تدعى نينا براوننج الغنية والفضيحة التي تلاحقها. تتميز هذه الرواية بقالب درامي مشوق.

مصدر الصورة: allmoldova.com

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