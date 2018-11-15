الأخبار الكاذبة.. واللقاحات المضادة لها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل يمكن أن يكون للقاحات تأثيرات تتجاوز الطب؟ يعمل الباحثون على نوع من اللقاحات يمكن أن يحارب آفة القرن الحادي والعشرين: الأخبار المزيفة.

الأمر وارد نجاحه لأن المعلومات الخاطئة تتصرف مثل الفيروس، وتنتشر الأخبار الكاذبة بشكل أسرع وأعمق وأبعد من القصص الحقيقية . ويستهدف المشهد التضليلي الحديث ، وهو أكثر انشغالاً بالانقسامات السياسية والحروب الثقافية.



ففي موضوع تغير المناخ مثلا. استنتج أكثر من 97٪ من علماء المناخ أن البشر مسؤولون عن الاحترار العالمي ، ولكن لا تزال مجموعات كبيرة من المجتمع تواجه مشكلة في تصديقها.

وتكمن الصعوبة في أنه بمجرد أن يستقر الشك ، يصعب إزالته، فيقول الباحث فان دير ليندن: "لم أكن أتوقع هذه الفعالية من المعلومات الخاطئة" ، حيث تمكنت المعلومات المضللة من "إبطال" البيانات الصحيحة تمامًا.



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