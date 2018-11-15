اليوتيوبر هيفاء بسيسو تكسر الصورة النمطية عبر الراب (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

هيفاء بسيسسو الشهيرة عبر قناتها على يوتيوب (flywithhaifa ) بأكثر من 600 ألف متابع تخرج للعالم مشروعها الذي عملت عليه لـ 4 أشهر.

المشروع الطموح هو مشروع حياتها كما تصفه هيفاء ، والذي تسعى من خلاله لإيصال الصورة الحقيقية للعالم العربي والشرق الأوسط ، كاسرة بذلك الصورة النمطية التي يراها العالم في الشرق الأوسط .

هيفاء شاركت متابعيها خلال الأربعة أشهر الماضية لحظات الإعداد والتصوير لتخرج بفيديو يصعب تصنيفه بين الأغنية والمسرحية الهزلية والراب ، فيديو مدته 7 دقائق و 40 ثانية مليئ بالحياة ، والآلوان ، والحب ، والشغف .

بالفيديو جالت هيفاء دول الشرق الأوسط ، من المغرب إلى مصر ، إلى السودان ولبنان ، الإمارات ودول أخرى ، وصورت مع عشرات المتطوعين الذين شاركوا في العمل الطموح .

العمل الفني الذي قدمته بسيسو هو جزء من مبادرة يوتيوب المسماة Creators for Change programme، وهي مبادرة عالمية تدعم المدونين، الذين يستخدمون منصاتهم للحديث عن القضايا الاجتماعية، ولنشر الوعي، التسامح والتعاطف. هيفاء هي إحدى السفراء الخمسين للمبادرة، لسنة 2018..

وقبل دقائق من نشر الفيديو خرجت هيفاء عبر حسابها على انستغرام لتقول لمتابيعها أن هذا كان حلم حياتها الذي حققته ..

وما أشعل الانستغرام، هو رسالة التمكين والقوة، التي تعكسها أغنية الراب التي تؤديها في الفيديو هيفاء في الجزء التالي، برفقة مؤثرات عالم التواصل الاجتماعي، اللواتي تتعدد جنسياتهن من المغرب، لبنان، دبي والسعودية – بما فيهن، عضوة مجموعة فتيات غرازيا، رائدة الأعمال سارة المدني - مرددين جميعهن: "إذاً يلا، يلا، يلا، يلا، لنضع حداً للصور النمطية، إنشالله!."

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