الاتصالات التونسية تفوز بجائزة ايفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (خاص)

فازت شركة الاتصالات التونسية بجائزة ذهبية في أحدث حفل توزيع جوائز Effie لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي أقيم في الـ 7 من تشرين الثاني/نوفمبر في فندق أرماني بدبي.

ويأتي فوزها بعد أن قدمت مقطعا مميزا في نسختين، عبر إعادة اصدار أغنية "يا روسيا جايين" ، التي صممتها وكالة اتصالات JWT تونس، كفيديو موسيقي يظهر العديد من المعجبين بالفريق الوطني.

وسلط النص الضوء على التراث التونسي والتقاليد الأصيلة خلال فترة الاستعداد لكأس العالم روسيا 2018.

وقد لجأت شركة JWT الى عدد من المبدعين في المجال لإيجاد فكرة مميزة، وفي نفس الوقت تحقيق استمرارية للموجة الأولى من الحملة، التي أطلقتها بشراكة مع وكالة الإعلام"ميد شير". تم تنفيد الإنتاج الموسيقي من قبل شركة "بروباغندا" و "عايض غانم".

وتهدف جوائز "إيفي للشرق الأوسط و شمال افريقيا" إلى الاعتراف بتميز فعالية التسويق وتشجيع أفضل ممارسات التسويق في جميع التخصصات والفئات بين الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واليوم أصبحت هذه الفعالية من أرقى جوائز التسويق المهنية في المنطقة.

وفي حفل توزيع جوائز إيفي للشرق الأوسط و شمال افريقيا الذي أقيم هذا الأسبوع في دبي ، فازت الشركة التونسية بجائزة ذهبية التي جرت بمناسبة مشاركة فريق كرة القدم الوطني التونسي في كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا.

وقد تم اطلاق هذه الأغنية في نسختها الأولى "يا روسية جايين" من قبل شركة "تي تي" في نوفمبر الماضي خلال المباراة التأهيلية في كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018 بين تونس وليبيا.

و منذ إطلاقها، حققت هذه الحملة نجاحا كبيرا في تونس، مما أدى إلى موجة كبيرة من الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تجاوز النجاح بسرعة الحدود التونسية من خلال تعليقات المستخدمين من عدة بلدان، بما في ذلك المغرب ومصر ، وهما دولتان من شمال أفريقيا تأهلتا أيضا لكأس العالم 2018. مما شجع شركة الاتصالات التونسية على إطلاق حملة ثانية.

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