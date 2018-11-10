رئيس تونس يهنئ الترجي التونسي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

وجّه رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي مساء أمس الجمعة 09 نوفمبر 2018، بالتهاني إلى كل لاعبي فريق الترجي الرّياضي التّونسي وطاقمه الفنّي والإداري وجماهيره العريضة، بمناسبة الفوز بدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم اثر المباراة البطولية التي جمعته بنادي الأهلي المصري بالملعب الأولمبي برادس.

وعبّر رئيس الجمهورية لرئيس الترجي الرياضي التونسي « حمدي المدب » عن بالغ تقديره للمجهودات التي بذلها الفريق ومثابرته وإصراره على حصد التتويجات وإعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والإقليمية والدوليّة.

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