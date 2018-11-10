سولاري يثبت أقدامه في ريال مدريد فهل ينجح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد المؤقت نجح في مهمته بتثبيت أقدامه في منصبه الجديد بعد النتائج المميزة التي حققها في مبارياته الأولى مع الفريق.

وتمكن سولاري من قيادة ريال مدريد للفوز في أول ثلاث مباريات أشرف فيها على تدريب الفريق خلفاً لجولين لوبيتيجي، وأحرز الفريق 11 هدفاً ولم يتلقى أي هدف، وبدأت الآمال تعود للجماهير التي ترى في المدرب الأرجنتيني مشروع زيدان جديد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سولاري تمكن بالفعل من إقناع إدارة النادي بالإبقاء عليه، فلن يتم التعاقد مع مدرب جديد في هذه الفترة، وسيتم منحه الفرصة لمواصلة قيادة الفريق الأول.

وأضاف التقرير أن سولاري لن يضمن مركزه حتى نهاية الموسم، وإنما حتى نهاية عام 2018 فقط، حيث ستبقى إدارة النادي متيقظة لسوق انتقالات المدربين، وقد يلجأ النادي للتوقيع مع اسم كبير إن اضطر إلى ذلك.

وبحسب الصحيفة المقربة من النادي الملكي، فإن فلورنتينو بيريز سيمنح سولاري فرصة قيادة الفريق حتى عطلة أعياد الميلاد، وبناءً على النتائج التي سيحققها، سيتم تحديد مصيره بشكل نهائي، إما منحه عقد دائما أو التعاقد مع مدرب آخر.

وسيكون لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في أبو ظبي في شهير ديسمبر دور كبير في تحديد مستقبل سولاري، حيث بات هذا اللقب مطلباً مهماً بالنسبة لإدارة النادي والجماهير بعد الهزيمة في كأس السوبر الأوروبي.

وأشارت ماركا إلى أن نتائج سولاري الرائعة جاءت أمام فرق متواضعة في المستوى وهي مليلية، بلد الوليد وفيكتوريا بلزن، ويتوجب الانتظار لكي يخوض اختبارات أصعب قبل إطلاق أي أحكام نهائية.

ولم يثبت سولاري أقدامه في منصب المدير الفني بفضل النتائج فقط، بل لاتخاذه بعض القرارات الهامة مثل إشراك فينيسيوس جونيور الذي يقدم أداء مميز تحت قيادة، وحسم مسألة حراسة المرمى بين تيبو كورتوا وكيلور نافاس، بالإضافة إلى أنه كسب غرفة خلع الملابس بشكل سريع.

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