الرجل العملي أم العاطفي؟ أيهما المفضل لدى المرأة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أيهما تفضل النساء؟ الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ تساؤل يثير الحيرة عند كثير من الرجال والنساء على حد سواء، فبينما تفضل بعض النساء الرجل الناجح في عمله تختار أخريات الرجل الذي يستعد للتضحية بعمله من أجل أسرته.

وفي هذا السياق خلصت دراسة استقصائية بنتائج ترجح ان أغلب النساء يفضلن الرجل العاطفي الذي يهتم بأسرته ومنزله على الرجل العملي الذي يهتم بعمله على حساب أسرته.

وبحسب الباحثين فإن من بين التفسيرات لهذه النتائج، أن الرجل المرتبط بأسرته يُنظر إليه على أنه سيكون أبًا صالحًا، وسندًا لأسرته، كما أن فرص النجاح في الحياة المهنية صارت أفضل أمام النساء؛ وهذا ما يجعلهن على الأرجح يفضلن الارتباط بشريك يعطي الأولوية للأسرة.

وقد اجريت ثلاث دراسات حول هذا الموضوع وكانت كالتالي.

حسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، كانت الدراسة عبارة عن ثلاث دراسات استقصائية منفصلة.

في الدراسة الأولى استجوب باحثان 87 طالبة، سألوهن عن نوع الرجال الذي يفضلنه بشكل عام، وبعدها المواصفات التي يتمنين أن تكون في شريك المستقبل. أما الدراسة الثانية فشملت 224 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. واقتصرت الدراسة الثالثة فقط على عينة من النساء المتزوجات أو المرتبطات برجل، وذلك نقلاً عن موقع المجلة الألمانية "فوكوس".

وخلص الباحثون إلى أن العينة في الدراسة الأولى يجدن الرجل العاطفي الذي يحب الأسرة أكثر جاذبية من الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل على حساب الأسرة. وفي الدراسة الثانية عبّرت النساء المستجوبات عن أنهن يأملن بأن يكون شريك حياتهن شخصًا يحب الأسرة، ويعطيها الأولوية.

والدراسة الأخيرة خلصت أيضًا إلى أن النساء المتزوجات أوضحن أنه كلما كان الرجل يركز على عائلته أكثر من عمله يشعرن بسعادة أكبر في حياتهن العاطفية.

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