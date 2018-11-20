شاهد.. امرأة تثير الريبة بثعلب في محطة القطار (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لامرأةٍ تحمل ثعلباً على كتفها وتسير به بين الناس في محطة قطار في العاصمة الروسية موسكو.

وأظهر المقطع المصور المرأة وهي تنتظرُ بين الناس في المحطة ومعها ثعلبٌ كبير. هذا الأمر أثار الدهشة والريبة بين جميع الموجودين في المحطة، وقد عمد الكثيرون منهم إلى توثيق الواقعة بعدسات هواتفهم المحمولة. ولدى وصول القطار، عمدت المرأة إلى دخوله ومعها الثعلب بشكلٍ عادي.

وأثار هذا الفيديو ضجة كبيرة منذ نشره، يوم الجمعة الماضي، حيثُ حقق أكثر من مليوني مشاهدة عبر "فيسبوك".

مصدر الصورة: فيسبوك

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