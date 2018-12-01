اكتشاف تاريخي.. رصد عناكب ترضع صغارها

أخبار الآن | يوننان - الصين (رويترز)



في دراسة ميدانية تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، لاحظ الباحثون سلوكا غريبا وغير متوقع لنوع من العناكب مع صغارها داخل حديقة «شيتوان بأننا» النباتية الاستوائية.

وقام الباحثون بدراسة ذلك النوع فوجدوا أن تلك العناكب تقوم بإرضاع صغارها حتى يكبروا ويتمكنوا من الحصول على الطعام بمفردهم ، واعتبروا أن هذا من غير المألوف لأنه خاص بالثديات فقط.

تعتمد العناكب المدرة للحليب على هذه الوسيلة في طعامها بصفة أساسية، فبدون الرضاعة لن تتمكن من الاستمرار في العيش وسيصبح مصيرها الموت.

تسمى بالعناكب القافزة، وتشبه النمل في المظهر الخارجي، تخلق أعشاشًا تكاثرية مكونة من عدة أفراد، قد يحتوي كل عش على اثنين بالغين أو عدد من الإناث، وقد وصف الدكتور تشان تشي المسئول عن الدراسة تلك الظاهرة بـ"المحيرة" وفقًا لما نشرته الدايلي ميل.

لاحظ الباحثون خلال الدراسة بأن العناكب الصغيرة تمكنت بعد 20 يوم من ترك العش بنفسهم، لكنهم استمروا في شرب حليب الأم لمدة 40 يومًا، فيقول الدكتور تشان "هذا يدل على أن العناكب الصغيرة يمكنهم البقاء هكذا حتى سن البلوغ، وأنه بدون الحليب سيموتون خلال الـ10 أيام الأولى، فوجود الأم يحسن من فرص نموهم".

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