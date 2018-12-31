9 طرق تسهل عليك تحقيق أهدافك في سنة 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

قبل بداية كل عام ، يضع الكثيرون أهدافًا للعام الجديد ، منها ما يحقق، وكثير منها ينتهي العام ولم يتحقق منها شيء ، هنا نريد أن نساعدك في وضع أهداف واقعية سهلة التحقيق ، ولا تسبب لك شعوراً بالاحباط في نهاية العام .

1.جرب شيئا جديدا لمدة 30 يوما طالما حلمت به

لماذا 30 يوما؟ المدة اللازمة لإضافة عادة جديدة في حياتك اليومية أو التخلص من عادة سيئة

2.أقبل على تحديات جديدة أكبر وأصعب لتزداد ثقتك بنفسك

3. اكتب كل يوم 1667 كلمة وبعد 30 يوما تصبح روايتك الأولى جاهزة للنشر.

4. لا تكثر من الأهداف

لا تكثر من الأهداف التى ترغب فى تحقيقها، بل يوصى أطباء علم النفس بإتخاذ هدف واحد رئيسى ومجموعة أخرى من الأهداف الفرعية وبهذا تكون فرصتك فى النجاح أكبر لأن طاقتك كلها ستوجه إلى تحقيق هدف واحد كبير.

5.دون الهدف والنتائج

فكر جيدا قبل تحديد الهدف واتخذ قرارا حكيما بخصوصه يختلف عن القرارات المعتادة وقم بتدوين هدفك وقراراك ومخططك لأن التدوين يجعل تحقيق الأهداف أسهل وملحوظ.

6.قم بتقسيم الهدف

قسم هدفك إلى خطوات وحدد مراحل لتحقيقها ومعدلا زمنيا لاجتياز كل مرحلة.

7.حاول الحصول على دعم

أخبر أهلك وأصدقاءك عن أهدافك فذلك قد يعطيك الدعم النفسى منهم ويدفعك لتحقيق هدفك.

8.لا تستلم

توقع حدوث مشاكل وظهور عقبات فى تحقيق هدفك، وهنا عليك أن لا تستلم وتتعامل معها على أنها مشكلة تحدث فى فترة زمنية وأنت قادر على اجتيازها، وضع أمامك المكاسب التى ستحصدها من تحقيق هدفك.

9.كافئ نفسك

قدم الدعم النفسى لذاتك وقم بمكافأة نفسك فى حال تحقيق خطوة تجاه هدفك أو تحقيق هدف فرعى بحيث تحافظ على دوافعك نحو التقدم وتحقيق الأهداف.

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