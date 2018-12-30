أنجلينا جولي تنوي محاربة الأخبار الكاذبة عبر برنامج خاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

يتحمل المشاهير مسؤولية مجتمعية كبيرة في نشر الثقافة ونبذ الجهل، نجمة هوليوود أنجلينا جولي بدورها تشارك في العديد من البرامج المجتمعية والتنموية . وكشفت جولي مؤخراً عزمها محاربة الأخبار الكاذبة من خلال برنامج تعليمي موجة للأطفال، تحت عنوان "Our World"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ويأتي ذلك بصفتها المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة.



تحدثت الممثلة والناشطة الحقوقية جولي، عن رغبتها المتزايدة في محو الأمية الإعلامية التي أصبحت بحاجة إلى مصدر موثوق به يمكن الاعتماد عليه، مشيرة إلى أن المشهد الإعلامي الذي أصبح مليئاً بالأخبار الوهمية، حيث أكدت أن الوقت الحالي هو التوقيت الأمثل لفعل ذلك.



وقالت جولي "نحن بحاجة لتقديم الأخبار التي تتسم بالحيادية والموضوعية للأجيال القادمة، والتي أصبحت تشكل أحداث عالمنا"، لافتة إلى أن الأخبار الحالية تستند إلى الآراء أكثر منها إلى الحقائق.



ولفتت جولي إلى أن برنامجها الجديد ويتضمن 10 حلقات، موجه بشكل أساسي للأطفال في جميع أنحاء العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 12 عاماً، بهدف تزويدهم بالوعي والأدوات اللازمة لتقييم الأخبار العالمية بنظرة نقدية وتمييز الأخبار الصحيحة من الكاذبة.

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