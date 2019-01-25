كلب "بطل" أنقذ صاحبه من الموت.. هكذا ساعد المسعفين (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق لحظة مشاركة كلبٍ في إنقاذ صاحبه في منطقة يونتشنغ بمقاطعة شانشي في الصين.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "الرجل صاحب الكلب فقد وعيه على الطريق عندما كان برفقة الكلب من فصيلة الغولدن ريتريفر. وعلى الأثر، بادر السكان المحليون إلى الاتصال بخدمات الطوارئ لإنقاذ الرجل".

ووفقاً للفيديو المنتشر بكثافه، فقد ظهر الكلب وهو ينتظر سيارة الإسعاف وسط الطريق، وعندما وصلت إلى المحلّة، بدأ بالركض أمام السيارة التي لحقت به للوصول إلى مكان تواجد صاحبه. وبالفعل، تمكّن المسعفون من نقل الرجل إلى المستشفى للمعالجة.

ولقي هذا الفيديو تفاعلاً كبيراً من الناشطين، الذي أعربوا عن إعجابهم بما حصل، واصفين الكلب الذي أنقذ صاحبه بـ"البطل".

مصدر الصور: dailymail

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