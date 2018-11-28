سينتارا كلب ضائع يعود لمنزله بعد رحلة طولها 2200 ميل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الاندبنتدنت )

عثر على كلب من نوع هاسكي على بعد أكثر من 1100 ميل عن منزله بعد أن اختفى قبل 18 شهرا بعد وفاة صاحبته في حادث اطلاق نار مأساوي.

وكان سيناترا، وهو كلب اسكيمو بني وأبيض، قد فقد من منزله في بروكلين، نيويورك ، العام الماضي.

وبطريقة ما، تمكن الكلب من الوصول إلى مدينة سيفنر ، في فلوريدا - على بعد أكثر من 1100 ميل جنوب نيويورك - حيث عثر عليه من قبل روز فيريل البالغة من العمر 13 عامًا.

و بمساعدة من صديقها جين بالدي ، بحثت الفتاة عن مالكي الاسكيمو عن طريق البطاقة التعريفية الموجودة مع الكلب التي يقرأها الطبيب البيطري عادة.

لكن الطبيب البيطري تـمكن فقط من تحديد بعض المعلومات مثل : اسم "ويليس ليه" ورقم الهاتف الذي كان رقما قصيراً بدون مفتاح المنطقة .

السيدة بالدي لجأت يائسة إلى البحث على الإنترنت وبدأت في البحث عن أي شخص يبحث عن كلب يتطابق قليلاً مع المعلومات التي تم جمعها.

وعثرت على رجل يدعى ليسمور ويليس على فيسبوك وراسلته ، وأكد لها أنه بالفعل فقد كلباً ، لكن الأمر الصادم أنه يبعد عنها آلاف الأميال .

وعبر التدقيق بالصور والمعلومات التي تبادلاها تبين فعلاً أنه الكلب نفسه فقد كان الكلب يعاني من مشكلة في قدمه اليمنى .

المحير في الأمر هو كيف استطاع الكلب وحده قطع مسافة 1100 ميل بين نيويورك وفلوريدا.

يذكر أن "سينتارا " كان في الأصل هدية عيد الميلاد الـ14 لابنة السيد وليلز التي تدعى زيون .

لكن للأسف ، بعد عامين من وصول سيناترا ، قتلت زيون في حادث إطلاق نار أثناء وجودها في منزل أحد أصدقائها.

لمضاعفة المأساة ، اختفى كلبها سيناترا في السنة التالية.

قال السيد ويليس: "هذا كان كلبها وعلاقتهما كانت قوية". “لقد أحببت أن تأخذه معها إلى كل مكان ".

وكانت عائلة ويليس قد وضعت منشورات وفتشت في نيويورك عن الكلب سيناترا بعد أن اختفى ، لكنها وبعد فترة فقدت الأمل في العثور عليه .

وبعد عودة سينتارا الى منزله يكون الكلب قد خاض رحلة طولها 2200 ميل ذهاباً وإياباً ، في قصة أقرب للخيال .

مصدر الصورة : الاندبندنت

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