16 صورة (قبل وبعد) من ناسا تظهر كم تغير الكوكب لناحية الجفاف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( thefrogo )

رصدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالصور التغيرات الجيوغرافية الكبيرة التي حدثت في مناطق عدة في العالم ، تظهر معظمها جفافًا متزايداً في المياه .

ننقل اليكم منها 16 صورة التقطت من حول العالم ..

1. بديرسن غلاسير أو نهر غلاسيير المتجمد "PEDERSEN GLACIER "، ألاسكا. صيف عام 1917 - صيف عام 2005

2. البحر الأحمر ، آسيا الوسطى. أغسطس ، 2000 - أغسطس 2014

3. بحيرة اوروفيل، كاليفورنيا. يوليو ، 2010 - أغسطس 2016

4. نهر كارول المتجمد "CARROLL GLACIER "، ألاسكا. أغسطس ، 1906 - سبتمبر 2003

5. بحيرة باول ،أريزونا وأوتاه. مارس ، 1999 - مايو 2014

6. نهر بير المتجمد " BEAR GLACIER" ، ألاسكا. يوليو ، 1909 - أغسطس 2005

7. الغابات في روندونيا والبرازيل. يونيو 1975 - أغسطس 2009

8. نهر ماكرتي المتجمد "MCCARTY GLACIER "، الاسكا . يوليو ، 1909 - أغسطس 2004

9. نهر داشت ، باكستان ، أغسطس ، 1999 - يونيو / حزيران 2011.

10 . جبل ماترهورن في جبال الألب ، على الحدود بين سويسرا و إيطاليا. أغسطس ، 1960 - أغسطس 2005

11. غابة "MABIRA " ، أوغندا. نوفمبر / تشرين الثاني 2001 - كانون الثاني / يناير 2006

12. النهر الجليدي توبوجان ، ألاسكا. يونيو 1909 - سبتمبر 2000

13.حوض النهر الصناعي العظيم ، ليبيا ، أبريل 1987 - أبريل 2010. هذا المشروع الهندسي العظيم في العالم: شبكة أنابيب ، أكواخ ، وعمق ماء يصل إلى أكثر من 500 متر . نظام المياه يمد منطقة ديزرت بـالماء .

14. النهر الجليدي كوري كاليس "QORI KALIS" , بيرو . يوليو ، 1978 - يوليو ، 2011

15. بحيرة مار شيكواتا MAR CHIQUITA ، الأرجنتين. يوليو ، 1998. - سبتمبر ، 2011

16. نهر موير المتجمد MUIR GLACIER ، ألاسكا. أغسطس ، 1941 - أغسطس 2004

مصدر الصور : thefrogo

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