لماذا تعد هذه الدول الأكثر سخونة على وجه الأرض؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "Business Insider" موخراً صور بعض البلدان التي تتمتع بأعلى معدلات لمتوسط درجات الحرارة في العالم



وبناء على المعلومات التي حصل عليها الموقع، تصدرت جيبوتي على رأس هذه الدول، حيث يصل متوسط درجة الحرارة فيها على مدار العام إلى 28.5 درجة مئوية، وتلتها مالي بمتوسط يبلغ نحو 28.4 درجة.



كما جاء في المركز الثالث كل من النيجر، وبوركينا فاسو وجزر "Saint-Barthélemy" في المحيط الهندي بمتوسط درجات حرارة تستمر طوال العام يبلغ 28.3 درجة مئوية.



وتلتها بعد ذلك في المركز الرابع جزر "أروبا" جنوب البحر الكاريبي، وغامبيا الإفريقية بـ 28 درجة مئوية، ومن ثم في المركز الخامس بعدها السودان بـ 27.9 درجة مئوية، وجزر المالديف وموريتانيا بـ 27.8، والسنيغال بـ 27.5، والتشاد بمتوسط درجات الحرارة تصل إلى 27.3، وجزر ميكرونيسيا جنوب المحيط الهادئ بـ 27.2 درجة.

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