بعد الاحتجاجات.. حجب مواقع التواصل الاجتماعي في السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

حجبت السلطات السودانية مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية، ونشر أخبارها على مستوى البلاد، وفقا لرويترز.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ أكثر من أسبوعين عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

لسلطات، من جانبها، أعلنت حالات الطوارئ وحظر التجول في عدة مدن، كما علقت الدراسة في عدة ولايات، ومنها الخرطوم.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد للرئيس السوداني عمر البشير، عن القبض على عضو مجلس تشريعي يدير خلية تحرض الشارع.

وأضاف أنه تم ضبط نظاميين (عناصر تابعة للقوات النظامية) مشاركين بالزي المدني في تظاهرات القضارف.

وأشار إلى أن التظاهرات انحرفت عن مسارها الطبيعي، مشدداً على أن السلطات السودانية ترفض التخريب.

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