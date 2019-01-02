الصومال تأمر الموفد الأممي بمغادرة البلاد

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

طلبت الحكومة الصومالية من موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم مغادرة البلاد, متهمة إياه بالتدخل المتعمد في الشؤون الداخلية.



وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن هايسوم لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد بامكانه العمل في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف مؤخراً أسفرت عن عدد من القتلى.

وعُيّن نيكولاس هايسوم، وهو محام من جنوب إفريقيا ودبلوماسي محنك، في هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2018. وكان في السابق موفدا إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان.

وتم نشر قوات الأمن الصومالية لوضع حدّ لثلاثة أيام من التظاهرات في مدينة بيدوا (جنوب غرب) من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، وقُتل خلال هذه الفترة 15 شخصاً وأوقف 300 آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

وتساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة خصوصاً عبر تمويل إمداداتهم وزيّهم وتدريبهم أو حتى المساعدة في تأمين أجورهم. وتواجه هذه البعثة هجمات متكررة.

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