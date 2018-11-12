رئيس وزراء الصومال يطالب بتعزيز أمن مقديشو

أخبار الآن | مقديشو - الصومال (صحف)

طالب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، الأجهزة الأمنية بالعمل على تعزيز أمن العاصمة مقديشو، مشيرا الى ان على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتنفيذ الخطط الأمنية بعد هجمات الجمعة الماضية.

وكانت ثلاثة انفجارات كبيرة هزت مقديشو مساء الجمعة، بعد شن مسلحي "جماعة الشباب" المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات استخدموا فيها سيارات مفخخة على فندق "الصحافي" في وسط مقديشو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وهي الأسوأ منذ هجمات 14 أكتوبر 2017 في مقديشيو، التي أودت بحياة المئات.

ونقلت وسائل الإعلام الصومالية الأحد عن خيري، قوله، إن على الأجهزة الأمنية أن تقوم بتنفيذ الخطط الأمنية، التي وضعت للعاصمة.

وذكرت "فرانس برس"، أن سيارتين مفخختين انفجرتا قرب فندق "الصحافي" الذي يرتاده سياسيون ومسئولون صوماليون، ثم فجر انتحارى حزامه الناسف في الفندق نفسه، كما حاول مسلحون دخول الفندق، الذى يقع قرب تقاطع مزدحم فى وسط مقديشو، فيما أشارت مصادر في وزارة الأمن الصومالية إلى أن 4 من مسلحي جماعة الشباب الذين كانوا ضمن المجموعة التي شنت الهجمات الانتحارية قتلوا، وأكدت المصادر ذاتها أن جميع من كانوا في فندق الصحافي الذي استهدفه المهاجمون نجوا ولم يصابوا بأذى، فيما وقعت معظم الخسائر في صفوف المدنيين، الذين كانوا يمرون في المكان وقت الهجمات.

وتسعى جماعة "الشباب"، للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية، وإقامة حكمها الخاص.

وبعد طردها من مواقعها في مقديشو في عملية مشتركة بين القوات الصومالية والإفريقية، عام 2011، فقدت "جماعة الشباب" احتلالها لمعظم مدن وبلدات البلاد، إلا أنها لا تزال تحتفظ بتواجد عسكري قوي في الريف الصومالي، خاصة في جنوب، ووسط البلاد، وتتركز معظم هجمات الجماعة في مناطق بولايات هيرشبيلي وجوبالاند في جنوب الصومال، كما تنفذ هجمات في كينيا، معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال للضغط على الحكومة الكينية، لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.

ولقي 6 أشخاص من بينهم جنود ومدنيون مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح في 2 سبتمبر الماضي، إثر هجوم انتحاري بواسطة سيارة مفخخة استهدف مقر مديرية هولوداغ وهي هيئة حكومية بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر موقع "الصومال الجديد" حينها، أن الهجوم دمر المقر ومدرسة قرآنية بقربه، وأثر أيضا على المنازل القريبة. وتبنت جماعة "الشباب" مسؤولية الهجوم، وقال المتحدث العسكري باسمها عبد العزيز أبو مصعب، إن الحركة استهدفت اجتماعا كان يعقد في مقر مديرية هولوداغ وادعى أنهم قتلوا 10 أشخاص.

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