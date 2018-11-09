الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها للصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية استئناف رحلاتها إلى الصومال، بعد انقطاع دام 41 عاما.



يذكر أن الرحلات الجوية المباشرة من إثيوبيا إلى الصومال كانت تتم عبر جيبوتي وكينيا في السنوات الماضية.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد زار الصومال في يوليو/ تموز الماضي، وتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين، وتدعم إثيوبيا الحكومة الصومالية وتنشر قوات في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي لمحاربة حركة الشباب الإرهابية.



جاء ذلك في احتفال أقيم بمقر الخطوط الجوية الإثيوبية بأديس أبابا بمناسبة استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الإثيوبية، تولدي جبرا ماريام، إن إعادة استئناف الخطوط الإثيوبية رحلاتها إلى الصومال حدث تاريخي مهم في مسيرة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن انطلاق الرحلات بين إثيوبيا والصومال سيعزز علاقات التعاون التجاري بينهما.

وذكر جبرا ماريام أن خدمة الشحن الجوي ستبدأ خلال أسبوعين من انطلاق الرحلات الجوية بين مقديشو وأديس أبابا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورا في تعزيز استقرار العلاقات بين دول المنطقة.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية قد استأنفت في يوليو/ تموز الماضي أول رحلة جوية مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد توقف دام نحو عقدين من الزمن، إثر النزاع العسكري بين البلدين عام 1998.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هبطت طائرة إثيوبية تتبع شركة خاصة في مطار مقديشو الدولي، قادمة من أديس أبابا، في أول رحلة تجارية بين البلدين.

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