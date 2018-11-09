شرطة أستراليا: وفاة منفذ عملية الطعن في ملبورن

أخبارالآن | ملبورن - استراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، عن وفاة منفذ عملية الطعن في ملبورن، بعد نقله للمستشفى، متأثرًا بإصابته بالرصاص، وفق ما ذكرت وسائل اعلام.

وقالت الشرطة الأشترالية، إنها عثرت على عبوات غاز في سيارة المهاجم المحترقة، وأنها تتعامل الآن مع حادث الطعن المتعدد في ملبورن على أنه إرهابي.

وكانت الشرطة الأسترالية، أعلنت وجود عمليات طعن متعددة في ملبورن، وإنها قامت بالقبض على المشتبه

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا، غراهام اشتون: "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، لافتاً إلى أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.

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