أستراليا تضع تقنية جديدة لضبط المشتبهين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تستعد السلطات الأمنية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لتطبيق مشروع أمني ضخم من شأنه أن يطورَ نظام القبض على المشتبه بهم عن طريق ربط لقطات كاميرات المراقبة بصور رخص القيادة.

وذكر تقرير صحفي أن الأجهزة الرسمية في استراليا ستعتمد على استخدام المعلومات عن السكان، من بينها التفاصيل الأمنية، وصور جوازات السفر، ورخص القيادة وأيضاً نسخ عن تأشيرات الدخول، ما يعد طريقة قوية لجمع المعلومات المطلوبة لإدخالها في النظام الوطني للتعرف إلى الوجوه.

ويؤكد التقرير أن وزارة الداخلية عمدت في الفترة الأخيرة إلى تجميع قواعد البيانات، إلا أن الصحيفة ذكرت بأنه لن يتمكن السكان من طلب الانسحاب من هذا البرنامج الذي يعرف باسم "القدرة".

وخصصت حكومة نيو ساوث ويلز 52.6 مليون دولار على مدى 4 سنوات لدعم برنامج "القدرة".

وقال ديفيد إليوت، وزير مكافحة الإرهاب في نيو ساوث ويلز، إنه سيمكن السلطات من "تحديد هوية الشخص المعني بسرعة للمساعدة في الحفاظ على سلامة المجتمع".

وتمت الموافقة على النظام في أكتوبر 2017، ويتم العمل الآن على إعداد مشاريع القوانين والمراسيم المطلوبة لتسهيل عمل نظام جمع المعلومات وتوفيرها إلى الأجهزة الأمنية.

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