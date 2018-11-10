ارتفاع عدد ضحايا هجوم الصومال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي تبنته جماعة الشباب الصومالية على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو إلى 39 قتيل، وفقا لما أعلنته السلطات الصومالية.



حيث فجر الإرهابيون 3 سيارات خارج فندق بالعاصمة، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وكانت الحركة تبنت في أكتوبر الماضي قتل 5 رجال رميا بالرصاص بتهمة التجسس، بينهم صومالي يحمل الجنسية البريطانية، في أحدث هجمات الجماعة الإرهابية.

وانحسرت سيطرة جماعة الشباب في الصومال منذ طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو في 2011، بينما تكثف الحكومة الصومالية والجيش الأمريكي الهجوم على الجماعة الإرهابية.



اقرا: الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها للصومال