تعليم أطفالكم الموسيقى مهم جداً.. 7 أسباب تؤكد ذلك

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يؤكد الخبراء على أهمية الموسيقى بالنسبة للأطفال، إذ تنعكس بشكل إيجابي على صحة أدمغتهم. ولذلك، فإنه من المهم تنمية ميول الأطفال نحو الموسيقى للحصول على نتائج مذهلة. وفي هذا الصدد، ذكر موقع "لايف هاك" مجموعة من الفوائد التي يحصل عليها الأطفال من تعلمهم للموسيقى:

1- تطوير الأداء الأكاديمي لدى الأطفال

كشفت العديد من الدراسات وجود علاقة وثيقة بين ممارسة الموسيقى والإنجاز الأكاديمي، إذ أن الموسيقى تطور التفكير المعرفي لدى الأطفال.

2- تحسين التفاعل الإجتماعي

تعزز الموسيقى التفاعل الإجتماعي لدى الأطفال، وذلك من خلال المشاركة في العزف الجماعي. ولذلك، فإنّ هذا الأمر ينمي حس العمل بروح الفريق لدى الطفل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على حياته فيما بعد.

3- تعزيز احترام الذات

إنّ تحفيز الطفل على مواجهة التحدي المتمثل في تعلم العزف على آلة ما، يساهم في تدعيم نظرته لذاته والتغلب على كل المشاعر السلبية. هذا الأمر يعزز له ثقته بنفسه ويساعده في بناء شخصية متوازنة.

4- تنمية الصبر عند الطفل

إنّ تعليم الموسيقى يساهم في تنمية الصبر لدى الأطفال، إذ أن الطفل يصب تركيزه على إتقان العزف على آلة معينة ويصبر لتحقيق هدفه.

5- التقليل من الإجهاد

تساهم الموسيقى في تقليل الإجهاد لدى الأطفال، على عكس الامور الأخرى مثل التلفاز وتصفح الإنترنت. وأكدت الدراسات أن الموسيقى تجعل الطفل أكثر حيوية.

6- تحسين الجهاز التنفسي

هناك آلات تتطلب النفخ مثل الفلوت أو الكلارينيت. ولذلك، يحتاج الطفل أن يأخذ نفساً عميقاً، وأن يتعلم كيفية طرد الهواء بشكل مناسب لإنتاج الصوت المطلوب. الامر هذا يساعده في تعزي الجهاز التنفسي لديه.

7- تعزيز الثقة بالنفس

عندما يتقن الطفل العزف على آلة معينة، أو عندما ينجح بعزف مقطوعة موسيقية، فإنّ ذلك سيعزز ثقته بنفسه، ويدفعه للمثابرة والتقدم.

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