تجنبا لكارثة.. أبعد البطاريات عن متناول الأطفال (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا ننتبه في كثير من الأحيان لبعض الأغراض أو الأدوات ونضعها في متناول الأطفال في غفلة منا، من دون أن نعي خطورتها، وقد تسبب في حوادث أليمة للأطفال في بعض الحالات، كالندوب والكدمات، مؤخرا أصيب طفل أمريكي يبلغ من العمر 15 شهرا بحروق حادة في المريء أحدثت ثقباً فيه بسبب بطارية صغيرة ابتلعها على غفلة من والديه، حيث كان الطفل "كاميرون سوتور" يلعب بألعابه في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عندما ابتلع بطارية ليثيوم صغيرة من عيار 3 فولط، دون أن يتنبه والداه إلى ما حدث.

وقالت والدة الطفل، "ماريسا سوتو" لصحيفة فوكس 61، إن ابنها بدأ يرفض تناول الطعام، وهو الأمر الذي دفعها للاعتقاد بأنه مصاب بالتهاب في الحلق، وأضافت "كانت حالته تدعو للقلق، ظننت في بداية الأمر بأنه مصاب بالتهابات في الحلق بعدما لاحظت بأنه يعاني من حالة من عدم الراحة، ويرفض تناول الطعام'، بحسب ما وردت في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية..





وبعد ما يقرب أربع ساعات من ابتلاعه البطارية، بدأ الطفل بالتقيؤ، مما دفع والدته لنقله إلى المستشفى على الفور حيث قام الأطباء بإجراء فحوصات مكثفة له، وصور بالأشعة السينية، وبعد تصوير الطفل بالأشعة السينية، اكتشف الأطباء وجود بطارية صغيرة إضافة إلى ثقب في المريء وتم نقله إلى مركز طبي للأطفال لإخراج البطارية.

وبعد إخراج البطارية تبين بأن الطفل مصاب بحروق شديدة في المريء، وشلل في الحبال الصوتية إضافة إلى انتفاخ يمتد من أسفل دماغ الطفل حتى قلبه. وبعد شهرين من العلاج بدأت حالة كاميرون بالتحسن شيئاً فشيئاً وعاد لممارسة نشاطاته بشكل شبه طبيعي..

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