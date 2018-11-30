لن تصدق.. أول جبنة مصنوعة بنكهة الموسيقى (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يقوم صانع أجبان من منطقة "إيمنتال" في سويسرا بتجربة أنواع موسيقية مختلفة لمعرفة ما إذا كان يمكن أن تجعل مذاق منتجاته أفضل.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ صانع الأجبان "بيت وامبفلر" بتشغيل الروائع الموسيقية بالقرب من أقراص ضخمة من الأجبان، على أمل إثبات أن الموسيقي يمكن أن تؤثر على على خصائص الأجبان وفي مقدمتها النكهة.

ويقول "وامبفلر" إنه "مقتنع بأن الرطوبة والحرارة والمكونات الأولية ليست الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على مذاق الأجبان، حيث يمكن أن يكون للموسيقى والأمواج الصوتية تأثير على النكهة أيضا"، بحسب موقع "أوديتي سنترال".





وعلى الرغم من أن فكرة "وامبفلر" قد تبدو مجنونة بعض الشيء، إلا أنه نجح بالفعل في استقطاب بعض العلماء من جامعة الفنون في برن للمشاركة في تجاربه، وكانوا متشككين في البداية، لكنهم اكتشفوا لاحقا وجود حقل يدعى

"سونوكيماوي" ينظر إلى تأثير الصوت على الأجسام الصلبة والتفاعلات الكيماوية، وقرروا أن يكون صانع الأجبان أنه ربما على حق.

ولاختبار نظريته، قام وامبفلر بتثبيت مكبرات صوت تحت قطع كبيرة من الجبن، وتقسيمها إلى عدة مجموعات من حيث نوع الموسيقى التي يتم عزفها، وستقوم هيئة محلفين من خبراء الأجبان بتقييم تأثير الأنواع الموسيقية المختلفة

في 15 مارس/ آذار من العام المقبل.

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