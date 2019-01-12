الموسيقى في العمل تقلل الإجهاد والتوتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الموسيقى يمكن أن تقلل من الإجهاد والتوتر في مكان العمل , و من مشاعر العزلة.

وأوضحت النتائج أن 96 في المئة من الأشخاص يشعرون بتحسن أعراض التوتر والقلق والاكتئاب عند العزف والغناء في مجموعات في مكان العمل.

وحضت معدّة الدراسة الشركات والمؤسسات للتفكير بجدية في تشجيع الموظفين على المشاركة بانتظام في ارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، بهدف تحسين كفاءتهم والحد من غيابهم.

وأشارت الدراسة، التي أجراها مجموعة من الباحثين من جامعة "ليستر" البريطانية، أن "الأشخاص المشاركين في الدراسة شعروا بالعزلة والوحدة، بنسبة أقل بمقدار 86 في المئة".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل"، عن معدة الدراسة جوانا فوستر، قولها: "توصلت دراستنا إلى دليل أن الموسيقى يمكن أن تقلل من الإجهاد في مكان العمل ومشاعر العزلة".

ولفت الباحثون، إلى أن "الأشخاص الذين شاركوا في الغناء داخل فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، شعروا بالسعادة والهدوء أكثر من غيرهم".

وأكدوا أن "ذلك يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب، وهو مرض نفسي منتشر بكثرة".

وتسهم زيادة المشاركة الاجتماعية في تحسين الحالة النفسية للعاملين في المكاتب، وتبعدهم عن زيارة الطبيب النفسي، وتقلل من خطر الإصابة بأشكال حادة من الاكتئاب، بحسب المصدر نفسه.





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