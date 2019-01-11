علماء يكشفون.. الموسيقى تحمي حياتكم من مرض شائع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ "مجموعة من الباحثين من جامعة ليستر البريطانية، أوضحوا في دراستهم، أنّ عزف الموسيقى والغناء في مكان العمل، يبعدُ الأشخاص عن الشعور بالعزلة ويعالج التوتر".

ولفتت العلماء أنّ "96% من الأشخاص الذين يشاركون في فرق ومجموعات مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالموسيقى، يشعرون بالسعادة والهدوء أكثر من أصحاب المهن الأخرى"، مؤكدين أنّ "ذلك يقلل من فرص الإصابة بالإكتئاب".

وأوضحت "ديلي ميل" أنّ "زيادة المشاركة الاجتماعية تساعد على تحسين نفسية العاملين في المكاتب وتبعدهم عن زيارة الطبيب النفسي، وتقلل من خطر الإصابة بأشكال حادة من الاكتئاب".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "الباحثين لاحظوا أنّ التشجيع المنتظم للموظفين المشاركين بارتجالات موسيقية غنائية أثناء العمل، يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل ويحدّ من تسرب الموظفين".

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