دراسة: السبانخ تحارب الاكتئاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة أجريت من قبل مجموعة من الباحثين في مؤسسة مايو كلينك للأبحاث الطبية، أن السبانخ يمكن أن تحسِّن من حالات الاكتئاب والاضطرابات المرتبطة بالمزاج.

وبحسب ما ذكر موقع debate الناطق بالإسبانية، فإن الدراسة أكدت أن السبانخ تحتوي على بروتين , يمكن أن يساعد في تطوير عقاقير جديدة لعلاج الاكتئاب واضطرابات المزاج وتوليد آثار جانبية أقل ضررًا. وأشارت الدراسة الحديثة التي نشرتها مجلة European Neuropsychopharmacology، هذا البروتين يمكن أن يكون فعالًا أيضًا في مكافحة الآلام المزمنة .

ووفق تعريف لـ"مايو كلينيك" فإن الاكتئاب هو اضطراب عاطفي يؤدي إلى الشعور بالحزن الدائم وفقدان الاهتمام في الأنشطة المختلفة، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يعانون درجة من درجات الاكتئاب.

وقال ريتشارد فان راين الأستاذ بجامعة بيردو: "لا يوجد في الوقت الحالي عقاقير لاضطرابات المزاج بشكل ملائم، إلا أن العلاجات التي تعمل عليها الآن أكثر شمولية ولديها آثار جانبية أقل ضررًا".

وأكدت دراسات سابقة أن السبانخ تسهم في الوقاية من أمراض السرطانات، لاحتوائها على مضادات قوية للأكسدة مثل الفلافينويدز والكاروتينات وهي مواد تساعد في محاربة السرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطان الجلد والبروستاتا.

كما تحتوي السبانخ على فيتامين أ وفيتامين ج وكذلك نسبة عالية من البيتا كاروتين التي تعمل على تقليل عمل الجذور الحرة في الجسم ومنع تراكم الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى منع أكسدة الكوليسترول على جدار الأوعية الدموية التي تؤدي إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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