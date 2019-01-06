9 أشياء يجب ألاّ تفعلها على معدة فارغة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"أنت ما تأكله" هو قول مأثور معروف للجميع في الغرب أو فلنقل "قلي ماذا تأكل أقل لك كيف صحتك". ولكن ما نفعله قبل الوجبة له أيضًا تأثير كبير على صحتنا.

يقدم موقع "برايت سايد" نصائح عن 9 أشياء لا يمكنك القيام بها على معدة فارغة:

9. تناول مضادات الإلتهاب

لا يمكن تناول الأسبرين والباراسيتامول وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) على معدة خاوية. فهي لا تقلل من فعاليتها فقط ولكنها تسبب مشاكل صحية خطيرة (مثل نزيف المعدة) أيضًا.

نصيحة: يقلل الحليب من الآثار السلبية لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. إذا لم يكن متوفرًا ، يمكنك التقليل من أثر الدواء بشرب الكثير من الماء.

8. شرب القهوة

حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة والمسالك الهضمية الأخرى إذا شُربت على معدة فارغة. قد يؤدي تخطي الفطور حتى بعد تناول القهوة إلى نقص السيروتونين والمزاج العكر لبقية اليوم.

نصيحة: إذا كنت غير قادر على التخلي عن عادة شرب القهوة فور استيقاظك، فعليك تناوله بالحليب أو الكريما: سوف تقلل دهون الحليب من التأثيرات السلبية. واحرص على تناول القهوة الطبيعية بدلا عن "المصنعة" فالأخيرة قد تسبب لك تسرعا في نبضات القلب.

7. شرب الكحول

بدون تناول الطعام، يزيد معدل امتصاص الكحول مرتين وهذا يشبه حقن الكحول في الوريد. في المقابل ، تتباطأ إزالة منتجات تكسير الكحول، مما يترك مخلفات شديدة. علاوة على إلحاق المادة الكحولية أضرارا سريعة ومباشرة بالكبد والقلب والكليتين.

6. مضغ العلكة

إن حمض الهضم المنتج أثناء مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة الفارغة. الإفراط في تناول العلكة قد يؤدي إلى التهاب المعدة. كما ثبت علميا أن الناس الذين يمضغونها يفضلون الوجبات السريعة (البطاطا المقلية ، الحلوى) بدلا من الفواكه والخضروات.

نصيحة: مضغ العلكة المحتوية على المحليات الطبيعية (إكسيليتول ، السوربيتول) أقل ضرراً من تلك التي تحتوي على سكر أو سيكلامات أو أسبارتام. تجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق، حتى على معدة ممتلئة.

5. لا تقاوم الجوع بالنوم

يمنعنا الجوع وانخفاض مستويات الجلوكوز من النوم ويسبب الأرق والتقلب فوق السرير. ومن المثير للاهتمام أن قلة النوم تزيد من مستوى هرمونات الجوع. هذا هو السبب في أننا نأكل أكثر في اليوم التالي لإمتناعنا عن تناول وجبة العشاء.

نصيحة: خداع نفسك قبل النوم هو فكرة سيئة. الحل الأفضل هو منتجات الألبان لأنها تحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم. هذه العناصر ستضمن نومًا سليمًا.

4. التدريب مجهد

هناك رأي أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تحرق المزيد من السعرات الحرارية في الحقيقة، هذا لا يؤثر على فقدان الدهون. بل قد يؤدي ذلك الى فقدان "العضلات" وإنهاك الأنسجة، نظرًا الى أن الجسم يفتقر إلى الطاقة.

نصيحة: استبدال التدريب المكثف بالتمارين الرياضية المعتدلة. إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي ، فمن الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل أي نوع من التمارين لأن النشاط البدني يحفز إنتاج عصارة المعدة، وهي ضارة بمعدة فارغة.

3. التسوق

كلنا نعلم أن الجوع يجعلنا نشتري أغذية أكثر مما نحتاجه بالفعل. في الواقع، فإن معدة فارغة تجعلنا أكثر شراهة حتى في المتاجر غير الغذائية. ووفقًا لأحد الأبحاث، فإن الرسالة الداخلية في أدمغتنا "أريد الغذاء" تتقلص ببساطة إلى "أريد" ، والشخص الجائع يطيع تلك الرسالة عن طريق شراء المزيد من الأشياء.

نصيحة: بيمكن أن يساعد الدفع نقدًا في توفير المال. فقد أظهرت المزيد من الأبحاث أن الأشخاص يميلون إلى إنفاقٍ أقل عندما يدفعون نقدًا بدلاً من بطاقة الائتمان.

2. شرب عصائر حامضة

تتسبب الألياف الحمضية والقاسية الموجودة في الحمضيات في تهيج معدتك الفارغة، وهو أمر خطير على وجه الخصوص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المعدة أو المعرضون لخطر الإصابة به.

نصيحة: لن يجلب عصير الحمضيات الطازج فوائد إلا إذا قمت بتخفيفه بالماء بنسبة الضعف (لأولئك الذين يعانون من فرط الحموضة) أو النصف للآخرين. بالمناسبة، هناك أطعمة أخرى إلى جانب الحمضيات التي لا ينبغي أن تؤكل على معدة فارغة. مثل الأناناس والكيوي.

1. الجدل والنقاش الحاد

لقد أثبت الباحثون أن الجوع يجعلنا أقل مرونة، يحدث ذلك لأن ضبط النفس يتطلب طاقة، وهاذا ما لن يجده جسمك في معدة فارغة.

نصيحة: إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتناول الطعام قبل المناقشة، فاشرب شيئًا دافئًا وقدمه لخصمك أيضًا. هذا سيجعل المحادثة أكثر ودا..

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مصدر الصور: موقع "brightside"