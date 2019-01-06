5 أسباب صحية ملحّة تدفعك لتناول المزيد من السمك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر تناول الأسماك، وخاصة الأسماك الغنية بالدهون، جزءً أساسيًا من الغذاء الصحي. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسب التلوث في البيئات المائية يدفع كثيرا من الناس للتساؤل عما إذا كانت الأسماك لا تزال خياراً ذكياً.

في الحقيقة، نعم رغم كل شيء لا تزال الأسماك مصدرا غذائيا مهما للغاية، وهذا ما أكدته تقارير صادرة عن كل من "إدارة الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة الأمريكيتين".

وتتلخص فوائد تناول السمك في الأسباب الخمسة التالية:

حماية القلب

تتفق الفائدة التي يتمتع بها تناول السمك لصحة القلب بشكل كبير مع العديد من الدراسات التي تشير إلى قدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. ويعزى ذلك إلى غناها بالأحماض الدهنية مثل أوميغا 3 والتي تخفض نسبة الدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم.

وعلى الرغم من أنه من المثالي اختيار سمكة غنية بزيت أوميغا -3، فإن الأبحاث تشير ببساطة إلى أن تناول السمك مرتين في الأسبوع، بغض النظر عن مستويات الأحماض الدهنية، يعد مصدرا للبروتين الخالي من الدهون.

التمتع بدماغ سليم

يرتبط تناول كميات كافية من DHA ، وهو نوع من أوميغا 3 موجود حصريا في الأسماك، بنمو الدماغ والعين عند الرضع. وقد اقترحت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن الأمهات اللواتي يتناولن كميات أكبر من الأسماك الدهنية (حوالي 2 إلى 3 حصص في الأسبوع) أنجبن أطفالا لديهن درجات أعلى في الإدراك واحتمال أقل في تشخيص مرض التوحد لديهم.

دعم المزاج وتوازن الحالة النفسية

ارتبط انخفاض معدلات أحماض أوميغا 3 الدهنية بالتشخيص السريري عند المصابين بالاكتئاب والقلق، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن إضافة أوميغا 3، يمكن أن يحسن الأعراض المرتبطة بالاكتئاب، بما في ذلك اكتئاب ما بعد الولادة. حتى أن إحدى الدراسات اقترحت أن مكملات EPA لها تأثير معادل لتناول دواء مضاد للاكتئاب.

إن استخدام أوميغا 3 كعلاجك وحيد للاكتئاب ليس بالخيار الجيد لمن لديهم حالات متأزمة، ولكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية قد لا يكون فكرة سيئة للوقاية على المدى الطويل أو كجزء من العلاج.

تعزيز أداء الذاكرة

إن كنت تريد تحسين أداء ذاكرتك فعليك بتناول بعض السمك، فقد توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول السمك يضيف نسبًا أكبر من المادة الرمادية، ويدعم والجزء المرتبط بالذاكرة وصنع القرار في الدماغ، ويخمن بعض الباحثين أن أوميغا 3 في الأسماك له تأثير وقائي على الخلايا العصبية في الدماغ، في حين يعتقد آخرون أن الفوائد قد تكون بسبب زيادة تدفق الدم داخل المخ بفضل التحسينات القلبية الوعائية من أوميغا -3. كما أن أبحاثا واعدة أثبتت أن تناول الأسماك الدهنية أو تناول مكملات زيت السمك قد يمنع أو يبطئ من تفاقم مرض الزهايمر.

التقليل من خطر المناعة الذاتية

أبحاث جديدة تناولت التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يسببه استهلاك الأسماك على أمراض المناعة الذاتية مثل داء السكري من النوع الأول والتهاب المفاصل الروماتويدي. وتتركز الفوائد المحتملة على حقيقة أن الالتهاب داخل الجسم غالباً ما يكون متورطًا في تطورحالات المناعة الذاتية ، وفقا لـ"إدارة الغذاء والدواء الأمريكية". وقد أدى هذا إلى اقتراح البعض بل والتأكيد على تناول الأسماك بانتظام أو تناول مكملات زيت السمك لتهدئة الأعراض.

في الواقع ، توصي مؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية بتناول الأسماك الدهنية من 2 إلى 4 مرات في الأسبوع. واقترحت بعض الدراسات مؤخراً أن زيت السمك قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الأول من داء السكري ، ولكن ما زال هناك الكثير مما يجب التحقق منه في هذا الصدد. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن اختيار الأسماك ذات مستويات منخفضة من الزئبق يعد أكثر أهمية لأن استهلاك الزئبق المرتفع قد يلعب أيضًا دورًا في تطوير المناعة الذاتية.

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