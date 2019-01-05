الذهب الأخضر يحارب ضغط الدم المرتفع

أخبار الآن | دبي - الإماران العربية المتحدة - (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن ما يعرف بـ"الذهب الأخضر"، قادر على تخفيض ضغط الدم، الذي يصيب كثيرا الأشخاص من دون أن يدركوا ذلك.

إذ أكد باحثين إيطاليين وجدوا أن بروتينيا في هذا المكمل الغذائي يعمل على استرخاء الشرايين في الجسم.

ويعد الذهب الأخضر مكملا غذائيا يُستخرج من الطحالب الخضراء التي تعيش البحريات الاستوائية المالحة، ويُعدُ عنصراً مساعد على خسارة الوزن ومواجهة الحمى والسكري.

يستخدم سبيرولينا لضغط الدم المرتفع إلى الإصابة بأمراض القلب المختلفة، خصوصا تضخم القلب، إذ قد يؤدي ارتفاع الضغط إلى تضخم العضلات التي تحيط بالقلب، مما ينجم عنه صعوبة في تدفق الدم إليه.

وقام الباحثون في المعهد العصبي المتوسطي في إيطاليا بعزل جزيئات معينة من مكمل سبيرولينا لاختبار فوائدها الصحية.

ثم قاموا بمحاكاة تأثير هضم السبيرولينا على الشرايين، من خلال "شرايين معزولة" وحيوانات في المختبر.

ووجد الباحثون أن سبيرولينا تؤدي إلى استرخاء الشريان، وهي عملية توسع الأوعية الدموية، التي تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق زيادة كمية الدم التي يتم ضخها في حركة واحدة.

إقرأ أيضا:

دراسة: الإجهاض المتكرر سببه الحيونات المنوية