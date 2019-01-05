دراسة: الإجهاض المتكرر سببه الحيونات المنوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حين تعاني الزوجة تكرار عملية الإجهاض ينبغي على الزوج أن يجري فحوصات طبية، بحسب ما ذكره باحثون مختصون في جامعة إمبريال كوليدج لندن.

وقال الباحثون إن صحة المني عند الرجال قد تكون مرتبطة بتكرار حالات الإجهاض عند زوجاتهن، مشيرين إلى أنها أحد العوامل ذات العلاقة.

ويتناقض هذا التصريح مع "العادة"، حيث درجت على التركيز على جسم المرأة عندما تتكرر حالات الإجهاض، ويتم فحصها بحثا عن أمراض أو مشكلات في جهاز المناعة لديها.

وجاءت تصريحات الباحثين في أعقاب دراسة مولتها الحكومة البريطانية للعلماء في جامعة "إمبريال كولديج لندن" تقترح أن الإجهاض قد يكون سببه مشكلات عند الزوج وليس الزوجة.

وقال المسؤول عن الدراسة في الجامعة تشانا جايسنا "تقليديا، يركز الأطباء على المرأة عند البحث عن أسباب تكرار عمليات الإجهاض، من دون التحقق من صحة الرجل وصحة حيواناته المنوية".

وأضاف "لكن هذا البحث يعتبر إضافة إلى أبحاث متزايدة بشأن صحة الحيوانات المنوية، التي تعني صحة الحمل"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضح في مثال على ذلك أن الدراسات السابقة أفادت بأن الحيوانات المنوية تلعب دورا مهما في تشكيل المشيمة، وهي مهمة بدورها في توفير الأكسجين والغذاء للأجنة.

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