اكتشاف خلايا يمكنها شفاء مرضى السكري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( ديلي ميل)

وجد فريق من الباحثين من جامعة بريغن السويسرية، أن الخلايا في البنكرياس يمكن تعديلها لتعمل على إنتاج الأنسولين الذي يعتبر هرموناً هاماً لخفض نسبة السكر في الدم.

وأظهرت نتائج الاختبارات على الفئران، بأنه عندما يتم حذف خلايا بيتا التي تصنع الأنسولين لدى الفئران، فإن الخلايا المحيطة بها تتدخل وتبدأ في إنتائج الأنسولين.

ويأمل الباحثون بأن يؤدي اكتشافهم إلى انتاج دواء يحث على صناعة المزيد من الخلايا التي تنتج الأنسولين، ما يفتح الباب أمام علاج نهائي لداء السكري.

وقالت قائدة البحث الدكتورة فالنتينا سيغليولا: "نحن بصدد إيجاد حل جذري لمرض السكري، بطريقة تمكن الجسم من إنتاج الأنسولين الخاص به، مع بعض المساعدة في بداية الأمر"

وأكد الباحثون ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث ليتم تطبيق النتائج النهائية على البشر، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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