سبب قراراتك الخاطئة بين يديك.. دراسة أمريكية ستصدمك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

كشف باحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية دراسة تأثير الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي على قدرة المستخدمين على اتخاذ القرارات الصحيحة.

وحملت الدراسة عنوان "مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بإفراط أقل قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة"، وتم نشرها في دورية "مجلة الإدمان السلوكي" العلمية، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" بإفراط يعانون من بعض الاختلالات السلوكية المشابهة للموجودة لدى مدمني الكوكايين والهيرويين.

وطلبت الدراسة من 71 مشاركاً إحصاء معدل استخدامهم لموقع "فيسبوك" تبعاً لقياس يعرف باسم "مؤشر بيرجن لقياس إدمان فيسبوك". كما استخدم الباحثون الأداة البحثية الكلاسيكية المعروفة باسم "آي.جي.تي" والتي تقيس الفشل في اتخاذ القرارات الصائبة.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه رغم ضيق نطاق الدراسة التي أجراها باحثو جامعة ميتشغان فإن نتائجها مثيرة للاهتمام وتتيح مسارات قليلة لأبحاث تالية في هذا المجال.

وأظهرت الدراسة أن أداء المستخدمين الذين يعتبرون أنفسهم مستخدمين مفرطين لـ"فيسبوك"، في عملية اتخاذ القرار كان أسوأ من نظرائهم الأقل استخداما للشبكة أثناء ممارسة لعبة "آي.جي.تي" والتي تستخدم للكشف عن مجموعة كبيرة من الاختلالات العضوية والسلوكية من المصابين في الفص الأمامي للمخ إلى إدمان الهيرويين، لكن استخدامها لقياس إدمان مواقع التواصل الاجتماعي خطوة جديدة.

وكما اعترف الباحثون في دراسة مثالية، يمكن للباحثين مراقبة استخدام المشاركين لوسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفهم إلى فئات من حيث كثافة الاستخدام على أساس الاستخدام الفعلي وليس وفقاً لاستطلاع رأي يسدد المستخدمون خاناته بأنفسهم.

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