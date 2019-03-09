لكل امرأة.. 5 ارشادات تحمي شعرك من التكسّر

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعاني الكثيرات من تقصف الشعر وتكسره، وهو الأمر الذي يعتبرُ مزعجاً جداً. ولتجنب ذلك، ينصح الخبراء بتجنب استخدام مصففات الشعر التي تؤذيه بالدرجة الأولى.

ويقدّم الخبراء العديد لكِ سيدتي، من الإرشادات التي تمهد للحصول على شعر طبيعي أنيق بعيداً عن استخدام مصففات الشعر، وهي على النحو التالي:

1- استبدال فرشاة تصفيف شعرك بمشط خشبي عريض.

2- استخدام الزيوت الطبيعية على شعرك أسبوعياً، بوساطة حمّامات الزيت قبل غسله لتغذيته والعناية به.

3- الابتعاد عن استخدام المصففات بجميع أنواعها لمدة لا تقلّ عن 6 أشهر، وذلك حفاظاً على سلامة شعرك من التكسّر والتقصف.

4- اختيار المنتجات المناسبة لنوع شعرك فقط، بغضّ النظر عن المنتجات التي تنصحك باستخدامها إحدى الصديقات، لأنها قد لا تناسبك.

5- اتّباع نظام غذائي مغذٍّ لشعرك، لأنه يساعد على زيادة نمو شعرك ويمنعه من التكسّر.

إلى جانب تلك الإرشادات، فإنّ هناك بعض الأمور الأخرى يجب الإلتفات إليها، وهي:

1- يمكنك الحصول على عدة تسريحات تناسب شعرك الطبيعي، مثل: الضفائر، أو ترك شعرك منسدلاً كما هو؛ فذلك يزيد من تألقك وثقتك بنفسك.

2- عند استخدام المنتجات المناسبة لشعرك، ستحصلين على شعر صحي وناعم، بالإضافة إلى شعر طويل وخالٍ من التكسّر.

3- استشيري المتخصّصين لمعرفة نوع شعرك للحصول على المنتجات المناسبة له.

4- اصبري قليلاً للحصول على شعر صحي وخالٍ من التقصف. ورغم الوقت الذي سيستغرقه ذلك، إلا أنك في النهاية ستجدين شعرك قد أصبح صحياً وخالياً من التقصف.

مصدر الصورة: سيدتي

للمزيد:

الحقائب الصغيرة تبرز من جديد.. إليكِ سعرها المتوقّع (صور)