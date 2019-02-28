رونالدو يفتتح مركزا لزراعة الشعر في إسبانيا

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا ( وكالات )

يواصل نجم الفريق كريستيانو رونالدو بناء إمبراطوريته المالية، من خلال افتتاح العديد من المشاريع الاستثمارية والتي كان آخرها اهتمامه بزراعة الشعر.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قرر النجم البرتغالي افتتاح مركز لزراعة الشعر في مدريد، بمشاركة صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستكون مديرة المركز.

وقالت الصحيفة إن المركز الجديد سيعين 150 موظفا يعملون في 18 غرفة طبية، مجهزة لعمليات زراعة الشعر.

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