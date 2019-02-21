رونالدو يتعرض للسخرية من جماهير أتلتيكو

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا - (وكالات)

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ردا على حركة "مستفزة" قام بها في المباراة التي جمعت الفريقين ليلة الخميس.

حيث واجه رونالدو هتافات سلبية من جانب مشجعي النادي الذي لم يرحب بالهداف التاريخي للغريم التقليدي ريال مدريد، ورد "الدون" على الهتافات، رافعا أصابعه الخمسة، في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب من دوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكر موقع "كالشيو ميركاتو".

وكرر رونالدو حركته أمام الصحفيين قائلا: "في رصيدي خمس بطولات دوري أبطال، بينما أتلتيكو صفر". ورد على سؤال حول مسألة حسم أتلتيكو التأهل للجولة القادمة بالقول: "سنرى في مباراة الإياب".

وبعد انتهاء المباراة بفوز النادي المدريدي بنتيجة 2-0، انهالت التعليقات الساخرة على صورة رونالدو و"أصابعه الخمسة"، في حين عدّل آخرون الصورة مضيفين جملا مضحكة مثل "سيتوقف رصيدك عند هذه البطولات الخمس فقط".

وسخر أحدهم بالقول: "لو انضممت لأتلتيكو لكان بمقدورك الإشارة بستة أصابع".

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