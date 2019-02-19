نجل رونالدو يتفوّق على أبيه.. الأرقام تكشف عن "نجم المستقبل"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "le10sport.com" الفرنسي، فيديو يبرزُ مقارنة بين نجم نادي "يوفنتوس" كرستيانو رونالدو ونجله جونيور، كاشفاً عن الفوارق بينهما فيما خصّ الأداء في كرة القدم.

وأظهر الفيديو أنّ "نجل رونالدو يتفوق عليه بفارق كبيرة لجهة الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة، الأمر الذي يشيرُ إلى مستقبلٍ كبيرٍ للطفل الصغير".

ووفقاً للفيديو، فإنّ رونالدو خاض 23 مباراة في الدوري الإيطالي مع "اليوفي"، وسجّل خلالها 19 هدفاً، فيما ساهم مع زملائه في تسجيل 8 أهداف أخرى. أمّا نجله، فقد سجّل 58 هدفاً وساهم في 18 هدفاً آخرين في 23 مباراة، كما صنع أهدافاً لزملائه بمقدار الضعف مقارنةً مع والده النجم.

مصدر الصورة: Sport.ba

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