عاجل

نجل رونالدو يتفوّق على أبيه.. الأرقام تكشف عن "نجم المستقبل"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر موقع "le10sport.com" الفرنسي، فيديو يبرزُ مقارنة بين نجم نادي "يوفنتوس" كرستيانو رونالدو ونجله جونيور، كاشفاً عن الفوارق بينهما فيما خصّ الأداء في كرة القدم.

وأظهر الفيديو أنّ "نجل رونالدو يتفوق عليه بفارق كبيرة لجهة الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة، الأمر الذي يشيرُ إلى مستقبلٍ كبيرٍ للطفل الصغير".

ووفقاً للفيديو، فإنّ رونالدو خاض 23 مباراة في الدوري الإيطالي مع "اليوفي"، وسجّل خلالها 19 هدفاً، فيما ساهم مع زملائه في تسجيل 8 أهداف أخرى. أمّا نجله، فقد سجّل 58 هدفاً وساهم في 18 هدفاً آخرين في 23 مباراة، كما صنع أهدافاً لزملائه بمقدار الضعف مقارنةً مع والده النجم.

 

مصدر الصورة: Sport.ba

للمزيد:

بايرن ميونيخ يعود بالفوز من ملعب أوغسبورغ بالدوري الألماني

#كرستيانو رونالدو #يوفنتوس #جونيور #مباريات #كرة القدم

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    الأبرز ليوم الثلاثاء 19/2/2019 أبرز العناوين: - مصر في مواجهة الإرهاب - نساء داعش الأجنبيات يطالبن بلادهن بالعودة وبمحاكمة عادلة - أرباح "HSBC" في 2018 دون التوقعات 
  • ...
    إصابة شخص في إطلاق نار بمرسيليا أصيب شخص في عملية إطلاق نار، وآخرين من خلال السلاح الأبيض في مرسيليا، وهي ثاني أكبر مدن فرنسا بعد العاصمة باريس.
  • ...
    مليشيات الحوثي تحتجز شاحنات مساعدات في إب قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي تحتجز عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات في محافظة إب جنوبي صنعاء، كانت في طريقها للمحتاجين في محافظات عدة.

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...