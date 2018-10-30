تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ10(صور)

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة (متابعات )



شهدت الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفي فوز فريقه يوفينتوس على فريق إيمبولي ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين بعد البولندي كريشتوف بياتك.



وقد توقف كريشتوف بياتك هداف نادي جنوى، والهداف الحالي للدوري الإيطالي عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي ليتقلص الفارق بينه وبين هداف نادي يوفنتوس إلى هدفين فقط بعد نهاية 10 أسابيع من البطولة.



وعاد الهداف الأرجنتيني وحامل لقب هداف الموسم الماضي، ماورو إيكاردي إلى المنافسة والصورة بتسجيله لثنائية في فوز فريقه إنتر ميلانو على فريق لاتسيو بنتيجة 3-0 في ختام الجولة.



وبتسجيله لهدف وحيد في فوز فريقه ميلان على فريق سامبدوريا بنتيجة 3-2، ارتفع رصيد الأرجنتيني الآخر جونزالو هيجوايين إلى 5 أهداف ليصبح في الترتيب رابع هدافي الكالتشيو.



وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة العاشرة:



1- كريشتوف بياتك (جنوى) 9 أهداف





2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) 7 أهداف







3- ماورو إيكاردي (إنتر ميلانو) 6 أهداف







4- تشيرو إيموبلي (لاتسيو) 6 أهداف







5- لورينزو إنسيني (نابولي) 6 أهداف





6- جونزالو هيجوايين (ميلان) 5 أهداف







7- رودريجو دي بول (أودينيزي) 5 أهداف







8- ليوناردو بافوليتي (كالياري) 5 أهداف







9- جريجور ديفريل (سامبدوريا) 5 أهداف







10- دريس ميرتينز (نابولي) 4 أهداف

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