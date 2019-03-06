الحقائب الصغيرة تبرز من جديد.. إليكِ سعرها المتوقّع (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال أسبوع الموضة في باريس، وضمن عرض مجموعة خريف وشتاء 2019 - 2020، أطلقت دار المصمم الفرنسي الشهير جاكيموس، مجموعة جديدة من حقائبها الصغيرة المشهورة بها، والتي قد تتسع فقط لـ airpod.

وبحسب موقع "abcnews"، فإنه لم يتم بعد معرفة السعر الذي ستباع على أساسه هذه الحقائب الصغيرة الجديدة، ولكن استناداً إلى أسعار مجموعة الحقائب الحالية في الموسم، فإنّه من المحتمل أن تتراوح أسعارها بين 345 و 795 دولاراً.

وكانت حقائب اليد المصغرة موضة سائدة في المواسم الماضية، غير أنّ اتجاه هذه الصيحة يتستمر في التقلص لتصبح الحقائب أصغر.

وافتتح جاكيموس أسبوع الماضي بديكور عرضٍ كأنه في منطقة شعبية بـ فرنسا، تظهر فيها حبال الغسيل على النوافذ وسط الألوان الجميلة. وأطلق جاكيموس على هذه المجموعة عنوان La Collectionneuse لأنها تستمد إلهامها من جميع أنواع المراجع الفنية، وبدت تقريباً وكأنها مجموعة صيفية بسبب ألوانها الزاهية، حيث استخدم اللون الأخضر الصاخب والأزرق، إلى جانب فستان طويل من الجلد البرتقالي، وسترة ومعطف باللون الأصفر الذهبي، ناهيك عن القمم الصغيرة المفتوحة.

وضمت المجموعة أيضاً معاطف ملفوفة بدون أزرار، وبنطلون من الصوف، وقمصان فضفاضة منخفضة القطع مع حواف مطوية عريضة معلقة حول أكتاف العارضات، مثل الوشاح trompe-l'œil. وتضمنت المجموعة أيضاً أشكالاً من الأكسسوارات بشكل الحلوى الفرنسية.





مصدر الصور: انستغرام - اليوم السابع

للمزيد:

صدمة جديدة في عالم الموضة تدفع بيربري للاعتذار.. ماذا جرى؟